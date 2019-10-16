Обращения в ПФУ: Возобновление выплаты пенсий переселенцам интересовало граждан больше всего

С начала года в контакт-центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) обратились более полумиллиона граждан. В ряду тем, которые больше всего интересовали граждан, – возобновление выплаты пенсий переселенцам. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

«Операторы контакт-центра за 9 месяцев 2019 года приняли более полумиллиона звонков от граждан. А это, в среднем, 55 500 звонков в месяц», – говорится в сообщении.

Так, по данным пресс-службы, больше всего интересовало граждан:

процесс дистанционной подачи документов для назначения пенсий по принципу «одно касание» из веб-портал электронных услуг Фонда;

возобновление выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам по месту фактического нахождения;

вопросы относительно определения права, порядок подачи и сроки рассмотрения документов для назначения пенсии;

порядок проведения перерасчета пенсий;

порядок регистрации на веб-портале Фонда;

пользование личным кабинетом работодателя и застрахованного лица;

порядок получения справок ОК-5 и ОК-7;

представление отчетности об уплате единого социального взноса.

В контакт-центр ПФУ можно обращаться по телефонам:

0 800 503 753;

044 281 08 70;

044 281 08 71.

Как сообщалось ранее, в Украине 320 тыс. переселенцам не выплачивают пенсию. Возобновить выплаты можно по решению суда, однако сумму, накопившуюся с момента остановки начислений, восстановить нельзя даже по суду, и причин для этого несколько. Также ПФУ проигнорировал 90% судейских решений, которые обязали ведомство выплатить пенсионную задолженность переселенцам.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

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