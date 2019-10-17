По стандартам НАТО: Принят закон о введении новых сержантских званий в ВСУ

Сегодня, 17 октября, во время заседания Верховной Рады Украины принят Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы». Соответствующий законопроект № 0906 поддержали 278 народных депутатов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Законом усовершенствовано законодательство Украины по вопросам исполнения воинской обязанности и военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, а именно:

введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, соответствующие стандартам НАТО;

повышение роли сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнении ими задач по назначению;

создание дополнительных мотивационных факторов по прохождении. гражданами Украины военной службы по контракту, что будет способствовать переходу Вооруженных Сил Украины на профессиональную основу.

Также закон направлен на упорядочение дисциплинарных полномочий должностных лиц, урегулирование некоторых вопросов повседневной деятельности, определение прав и обязанностей сержантского состава и других должностных лиц, которые не были определены до этого.

Такие звания, как «рекрут», «старший мастер-сержант», «старший мастер-старшина», «главный мастер-сержант» и «главный мастер-старшина» определяются такими, которые не имели эквивалентов в предыдущем перечне воинских званий.

Также закон изменяет предельный возраст пребывания на военной службе для сержантов.

Кроме того, в военных частях вводятся Книги памяти, куда будут включаться сведения о военных, погибших при исполнении воинского долга.

Уточняется, что Закон принят с технико-юридическими правками.

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