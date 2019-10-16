Сдача национальных интересов: Наливайченко пояснил, почему требует отменить импорт электроэнергии из РФ (Видео)

«Почему Коломойский помогает Путину избавиться санкций за Крым?» – это заголовок статьи бельгийского издания «Европейский Брюссель». Зарубежная пресса, а с ней и эксперты все чаще вспоминают нардепа, главы энергетического Комитета Верховной Рады Андрея Геруса, как приближенного к бизнесмену Коломойского, передает телеканал «Украина».

Западные партнеры Украины в недоумении. Пока весь мир продолжает санкции против Кремля, с начала октября украинская компания покупает киловатты в России. Для этого изменили закон. Инициатор – нардеп Андрей Герус. Он, как председатель профильного комитета, пролоббировал соответствующую поправку в закон. Коллеги Геруса по парламенту против: говорят, что это сворачивание рынка электроэнергии и сдача национальных интересов. Нардепы подали альтернативный законопроект.

«Поправка, которая была внесена депутатом Герусом, является ничем иным, как попыткой вытеснить с украинского рынка украинское электричество. Во-вторых, она противоречит украинской экономике, более того она угрожает энергетической безопасности Украины. Мы выносим законопроект по отмене этой поправки. Требуем, чтобы в том числе было проведено расследование – есть ли здесь момент коррупции для продвижения интересов иностранных частных компаний», – прокомментировал соавтор законопроекта народный депутат Валентин Наливайченко.

Как сообщалось ранее, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 2236-1 о внесении изменений в ЗУ «О рынке электрической энергии» (относительно импорта электрической энергии). Речь идет об отмене поправки депутата от «Слуги народа» Андрея Геруса, которая разрешила импорт электроэнергии из России. 7 октября депутаты из фракции «Европейская Солидарность» также зарегистрировали законопроект, предлагающий отменить импорт электроэнергии из России.

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