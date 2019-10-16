Новое меню – новые цены: В школах Краматорска подорожает школьное питание (Видео)

В школах Краматорска (Донецкая обл.) подорожает питание. А родители младшеклассников будут платить половину от стоимости обеда. Раньше эти расходы покрывал городской бюджет.

Проект решения об увеличении стоимости питания появился на сайте горсовета. Но родители к такой инициативе относятся по-разному. «Ну, если будет питание отличное, то почему бы и нет. Никто не против, если будет все вкусно, хорошо», – говорит женщина.

«Нет, конечно, что он там съедает? Две ложки картошки, котлету половину и все. Ладно 5-е классы, там аппетит. А 1, 2, даже 3-й я смысла никакого не вижу просто», – считает мужчина.

На столах столовой школы № 35 – полента, паста с наггетсами и соусом бешамель. Больше мясных и молочных блюд, натуральных приправ. Здесь некоторые первоклассники уже пробуют обновленные блюда. За них родители доплачивают 10 грн. Другие едят сосиску с макаронами – по старому меню. Однако, оставляют свой обед на тарелке и первые, и вторые. «Я на протяжении нескольких лет дежурю в столовой и это закономерность, что дети начального звена они очень плохо кушают. А вот уже начиная с 5 класса это же меню, эти же порции лучше кушают дети», – говорит учитель Аля Граматная.

Несмотря на то, будут ли есть школьники новые блюда или нет, родителям придется заплатить за них 12 грн 50 коп. Столько же добавит город. Общая стоимость обеда составит 25 грн. Сейчас цена – 13 грн 90 коп. Вся сумма идет из местного бюджета. Как объясняют в комбинате детского питания, это невыгодно. Потому что продукты и другие услуги дорожают. «Виток поднятия на электроэнергию, очень сейчас дорогая посуда. Если мы тарелку брали по 8 то сейчас она уже 16. Поднялись цены на моющее, на дезсредства, сильно поднялись цены. Мы проплачиваем воду, тоже потихоньку поднимается вода, ремонт оборудования. И с 1 января будет повышение минимальной зарплаты по Украине. И сейчас с 1 января нас обяжут платить еще за тепло», – объяснила исполнительный директор комбината детского питания Алла Кущ.

Поэтому, как говорят чиновники, такие изменения неизбежны. «Мы имели понимание относительно и роста цен. На продовольственные товары в частности. И необходимость перемен к лучшему, улучшение меню. Мы ввели, пилотировали проект – элементы меню Клопотенко. И видим, что оно действительно детям нравится. И потому это требование времени наверняка», – сообщила начальник управления образования Краматорского горсовета Марина Мозолева.

Если смету поддержат и общественность, и депутаты, то родители будут платить по новым тарифам уже с 1 января следующего года.

Напомним, в школьных столовых Краматорска начали готовить по рецептам известного кулинара, шеф-повара Евгения Клопотенко. Он выиграл грант, чтобы изменить систему питания. Рецептурный сборник содержит 110 блюд.

Как сообщалось ранее, в Украине на новый формат питания в школах перешли более тысячи учебных заведений.

Источник: ТК «Донбасс»

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