ПФУ будет предоставлять полный перечень услуг в агентских пунктах на линии разграничения Донетчины

В Донецкой области в агентских пунктах обслуживания граждан Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на линии разграничения будут предоставлять полный перечень услуг по пенсионному обеспечению. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Донецкой области.

Начнут предоставлять услуги уже на этой неделе в следующих пунктах:

город Светлодарск, ул. Мира, 6, Светлодарский горсовет (Бахмутско-Лиманское объединенное управление ПФУ);

пгт Мироновский, ул. Мира, 16, Мироновский поссовет (Бахмутско-Лиманское объединенное управление ПФУ);

село Чермалык, ул. Мира, 17, Чермалыкский сельсовет (Волноваское объединенное управление ПФУ);

село Гранитное, ул. Б. Хмельницкого, 42, Гранитненский сельсовет (Волноваское объединенное управление ПФУ);

село Лебединское, ул. Центральная, 24а, Лебединский сельсовет (Волноваское объединенное управление ПФУ);

пгт Верхнеторецкое, ул. Возрождения, 79, Верхнеторецкий поссовет, (Ясиноватское объединенное управление ПФУ);

пгт Новгородское, ул. Заречная, 7а, Новгородский поссовет (Торецкое объединенное управление ПФУ).

Фото: пресс-служба ГУ ПФУ Донецкой области Фото: пресс-служба ГУ ПФУ Донецкой области Фото: пресс-служба ГУ ПФУ Донецкой области Фото: пресс-служба ГУ ПФУ Донецкой области Фото: пресс-служба ГУ ПФУ Донецкой области

В пресс-службе уточняют, что планируется техническое дооборудование и перевод на предоставление полного перечня услуг по пенсионному обеспечению других агентских пунктов, функционирующих на территории Донецкой области.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

Как сообщалось ранее, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.

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