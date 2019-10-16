Путин не откажется от господства над Донбассом, – эксперт

«Формула Штайнмайера», подписанная в Минске в начале октября, это не соглашение, а письмо представителя Украины, бывшего президента Леонида Кучмы, для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), где говорится «да» принципу проведения выборов на неподконтрольном Донбассе и установлению его особого статуса. Об этом французской газете La Croix заявил президент Института Горшенина Вадим Омельченко, сообщает «Инопресса».

«Киев до сих пор отказывался подписывать любые документы с сепаратистскими образованиями, которые он не признает, и в любом случае считает, что они находятся под полным контролем России», – отметил Омельченко.

«Российские СМИ представили это как победу. Украина фактически отказывается от своей первоначальной программы: сначала восстановить контроль над сепаратистскими территориями, а затем предоставить им особый статус. Подобное изменение стратегии беспокоит киевлян и вызывает много вопросов: как провести выборы в присутствии вооруженных людей, кто будет контролировать границу, каков будет статус Донбасса? Документ, подписанный в Минске, далек от совершенства, и каждый может истолковывать его по своему желанию», – считает эксперт.

«Люди хотят мира, но не любой ценой. Подписание этого письма в Минске создало напряженность в войсках, сражающихся на линии фронта. Ветераны и добровольцы провели в Киеве акцию протеста...» – утверждает собеседник издания.

«(...) Для нового президента речь идет о первом настоящем испытании. Выходя из этого кризиса, он может либо возвыситься, либо потерять часть своих сторонников, и даже их большинство», – комментирует Омельченко.

«Я не настроен оптимистично. Владимир Путин не собирается отказываться от своего господства над Донбассом. Он продолжает раздавать российские паспорта жителям этих регионов. Поставки оружия сепаратистским подразделениям продолжаются со стороны Луганска», – говорит эксперт.

«При подписании этого документа Владимир Зеленский надеялся на то, что теперь он сможет встретиться с Путиным за столом переговоров в присутствии Франции и Германии. Однако организация саммита затягивается из-за того, что российская сторона до сих пор не дала свой "зеленый свет"», – резюмирует Вадим Омельченко.