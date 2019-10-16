В «ЛНР»: В Луганск приехали депутат и профессор из Германии выступать перед студентами

В «ЛНР» реализуется проект, направленный на признания легитимности «ЛНР». Главный исполнитель проекта – это федерация профсоюзов «ЛНР». Об этом сегодня, 16 октября, сообщает «Восточная правозащитная группа», ссылаясь на данные своих мониторов.

Цель проекта состоит в проведении публичных мероприятий с привлечением общественных деятелей, политиков, научных работников других стран.

В частности, сегодня во временно неподконтрольный украинской власти Луганске состоялось выступление перед студентами депутата Берлинского Ландтага Гунара Линдемана (партия "Альтернатива для Германии") и австрийского профессора Герберта Фрица.

Ранее на празднование 9 мая в рамках данного проекта, были приглашены в «ЛНР» общественные деятели из 8 стран. Также в рамках данного проекта идет сотрудничество профсоюзов «ЛНР» с Всемирной Федерацией профсоюзов (представители Федерации неоднократно посещали «ЛНР»).

«Наша команда активно работает над выявлением конкретных агентов влияния "ЛДНР", скоро постараемся представить результаты», – пообещали правозащитники.