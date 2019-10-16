МВФ включил Украину в группу стран, которые развиваются

Международный валютный фонд (МВФ) ввел новую экономическую классификацию стран, согласно которой Украина входит в группу Emerging and Developing Europe (Новая Европа, которая развивается), а группу СНГ ликвидировали. Об этом сообщается на сайте МВФ, сообщает «Экономическая правда».

Согласно изменениям, начиная с октября, 4 страны СНГ – Украина, Россия, Беларусь, Молдова – включены в региональной группы «Новая Европа, которая развивается».

Другие 8 стран – Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, которые входили в региональные подгруппы Кавказ и Центральная Азия (ССА), объединяются с Ближним Востоком, Северной Африкой, Афганистаном и Пакистаном (MENAP) и сформируют новую региональную группу Ближнего Востока и Центральной Азии (MECA).

Напомним, что Международный валютный фонд обновил прогнозы валютного курса гривны.

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