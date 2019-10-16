Прожиточный минимум: Эксперт пояснил, почему бюджет Украины не осилит выше 4 тыс. грн

Госбюджет Украины может не осилить повышения социальных выплат, рассчитанных с учетом прожиточного минимума на уровне 4 251 грн. Об этом рассказал президент Украналитцентра Александр Охрименко в комментарии сайту «Сегодня.ua».

« На это нужны будут дополнительно десятки миллиардов гривен. По официальным данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в стране – 3 009 грн, свыше половины пенсионеров, около 6 млн человек, получают менее 2 000 грн в месяц. А ведь есть еще малоимущие, люди с инвалидностью, матери-одиночки, безработные и так далее, которым тоже платят пособие в процентах от прожиточного минимума», – сказал эксперт.

По словам Охрименко, чтобы говорить о точных цифрах, нужно дождаться второго чтения законопроекта о госбюджете на 2020 год. Но прогнозы эксперта пессимистичны: роста прожиточного минимума до реальной величины ждать вряд ли стоит – на это нет денег, ведь госбюджет и так сверстан с дефицитом свыше 90 млрд грн.

Напомним, что в Украине Министерство социальной политики планирует изменить систему привязки социальных выплат к прожиточному минимуму. Разработан соответствующий законопроект. По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в предложении Минсоцполитики, которое само ведомство назвало «революционным » , – изменить систему привязки социальных выплат к прожиточному минимуму – содержится серьезная правовая дыра.

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