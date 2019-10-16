В Мариуполе жителям рассказали, как избежать трагедии, обогревая жилье (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) отопление еще не включили, однако в домах уже холодно. В частном секторе некоторые горожане уже разжигают печи. Чтобы обогрев дома не закончился трагедией, пожарные выходят на рейды и напоминают, как пользоваться автономным отоплением и правильно подготовить печь к зиме. По их словам, соблюдение элементарных правил спасает жизни.

Так, в частном секторе поселка Песчаное у многих до сих пор печное отопление. Поэтому пожарные напоминают о правилах пользования печью. Жителям, которых нет дома, спасатели оставляют инструкции в почтовом ящике.

По словам жителя Мариуполя Михаила Кузнецова, они с женой живут в поселке только в теплое время года. Зимой дом консервируют и переезжают в город. Однако, мужчина считает, что такой инструктаж необходим. «Здесь многие пользуются дровами и надо чистить дымоходы», – говорит Михаил.

Надежда Александровна живет в поселке более 50 лет. У нее в доме есть электрическая плита, однако, в холодное время женщина использует печь. Это одновременно отопительное устройство, духовой шкаф и кухонная плита.

Пока пожилая женщина топит печь дровами, ведь уголь слишком дорогой. «Сколько лет уже топлю. Мы уже знаем все. Топлю дровишками. Уголек вчера привезли соседям, а он – 6 800 грн. Да и то мелкий, засыплешь – просыпается», – рассказывает женщина.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) будут продолжать ходить по домам и предупреждать жителей о соблюдении правил пожарной безопасности.

«Если люди не против того, чтобы мы зашли в дом и проверили, какое у них состояние печного отопления или каких-то электрических приборов. Мы можем посмотреть, предоставить им какие-то рекомендации», – пояснил спасатель Даниил Камарали.

Только за минувший год в Мариуполе произошло около 100 пожаров из-за небрежного использования печного отопления и обогревателей. Погибли 5 человек.

Источник: ТК «Сигма»

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