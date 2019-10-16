В «ЛНР» заявили, что закончили перепись населения

В «ЛНР» заявили, что закончили перепись населения

16.10.19 22:52dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области «ЛНР» провела перепись населения. Об этом сегодня, 16 октября, сообщила председатель «госкомитета статистики ЛНР» Ирина Шаблиенко, пишут местные интернет-ресурсы.

«14 октября закончилась первая в истории перепись населения Луганской народной республики. Итоги подводить пока рано, но с уверенностью могу сказать, что перепись населения в ЛНР состоялась», – отметила она.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. Переписчикам обещали за работу до 10 тыс. руб. (3 845 грн). Определенной категории людей выдавали справку о прохождении переписи. На начало переписи в «республиках» суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел.

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