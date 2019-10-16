Позитивные перемены в Минских соглашениях: Лидеры Франции и Германии сделали заявление

Франция и Германия приветствуют позитивные изменения в реализации Минских соглашений, а также ожидают, что встреча в «Нормандском формате» поможет урегулировать ситуацию на Донбассе. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерального правительства Германии, сообщает «РБК-Украина».

Кроме этого, в совместном заявлении стран по итогам встречи в Тулузе говорится о незаконной аннексии Крыма Россией. «Мы приветствуем недавние положительные изменения в реализации Минских соглашений и с нетерпением ждем следующей встречи в "Нормандском формате" в Париже, которая должна достичь прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины. Мы подчеркиваем нашу позицию о том, что аннексия Крыма Россией является незаконной. Мы также подтверждаем нашу приверженность к продолжению диалога с Россией на основе общих принципов Европейского Союза, включая контроль над вооружениями и их нераспространения», – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 16 октября, в ходе совместного брифинга с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет соблюдения 7-дневного режима прекращения огня для того, чтобы начать разведение сил и средств в Золотом (Луганская обл.) и Петровском (Донецкая обл.).

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: