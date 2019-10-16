Спрятали под бампером: На Донетчине через КПВВ пытались провезти шкурки норки

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» пограничники пресекли попытку скрыто провезти через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию 26 шкурок норки на почти 43,5 тыс. грн. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера, 15 октября, пограничники Краматорского отряда обнаружили под задним бампером автомобиля "Сеат" 26 шкурок норки на сумму почти 43,5 тыс. грн, которые пытались вывезти на временно оккупированную территорию Украины через КПВВ "Марьинка". Обнаруженный товар изъят в установленном порядке работниками ГФС для принятия правового решения», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Госпогранслужбы, за минувшие сутки на этом же КПВВ сотрудники Госпогранслужбы обнаружили несоответствие номера кузова автомобиля «Шевроле», 2008 года выпуска украинской регистрации данным, указанным в регистрационных документах. Гражданин Украины пытался проехать на неподконтрольную территорию Украины.

Правоохранителями составлен протокол об административном правонарушении по ст. 121-1 КУоАП (Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах). Гражданина Украины, материалы дела и автомобиль были переданы сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области.

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