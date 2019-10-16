Стало известно, когда в поездах «Интерсити» будет Wi-Fi

АО «Укрзализныця» в 2020 году намерена обеспечить доступ к сети Wi-Fi в поездах "Интерсити". Об этом заявил глава «Укрзализныця» Евгений Кравцов во время выставки Rail Expo 2019 сегодня, 16 октября, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы сейчас над этим работаем. После реализации проекта по Киевскому вокзалу, в зависимости от результатов, планируем по подобной модели запустить его в поездах "Интерсити" в течение 2020 года», – сказал он.

Напомним, что «Укрзализныця» увеличила до 45 суток срок продажи билетов на поезда, курсирующие в Луганскую и Донецкую области.

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