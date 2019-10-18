Реинтеграция Донбасса: Эксперт рассказал, теряет ли Украина жителей неподконтрольных территорий

Около 55% жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей хотят быть в составе Украины. А 65% жителей подконтрольного правительству Донбасса хотели бы, чтобы неподконтрольные районы были реинтегрированы без какого-либо специального статуса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). И хотя эти показатели достаточно оптимистичны, нужно учитывать, что люди на неподконтрольных территориях боятся говорить то, что реально думают. Такое мнение выразил политолог Андрей Горбенко, передает «Слово і Діло».

«Когда телефоны прослушиваются, а вокруг люди с автоматами, говорить открыто трудно. Поэтому цифры могут и отличаться», – сказал специалист.

По его мнению, вряд ли люди на неподконтрольных Украине территориях всерьез рассматривают существование «ЛНР» и «ДНР» в формате независимых государств. «Вероятно, они воспринимают ситуацию как временную. Далее развитие должно быть или в сторону РФ, или к Украине», – отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что в течение 5 лет войны территория Донбасса развивается отдельно от Украины.

По его мнению, Украина прошла долгий путь в осознании каких-то вещей. Например, о том, что государство никому ничего не должно, люди сами отвечают за свою жизнь. «Мы пошли вперед, что станет заметно, когда территории ОРДЛО* вернутся в состав Украины. Мы увидим прошлых себя. Ментально они опаздывают», – считает политолог.

Однако, ситуация с идентичностью не безнадежна. Нельзя говорить, что люди на неподконтрольной территории очень отличаются менталитетом от жителей Харькова или Запорожья. По словам Горбенко, они просто потеряли 5 лет в развитии и это придется преодолевать.

«Территории ОРДЛО ментально не потеряны. Возможно, они в определенном смысле могут быть даже основой для какого-то развития Украины после их реинтеграции. Сейчас главный вопрос, как вернуть оккупированные территории, которые стали заложниками террориста – Российской Федерации», – подытожил Андрей Горбенко.

Ранее в Офисе президента заявили о создании русскоязычного всемирного канала и отметили, что уже договариваются с частными каналами о передаче прав на использование их лучшего контента.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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