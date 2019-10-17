Село для «крутых»: Как переселенцы выживают в дачном поселке под Марьинкой (Фото)

Село Парасковиевка (Донецкая обл., в 12 километрах к югу от Марьинки) до 2014 года было известно, как место, где строили дачи состоятельные дончане. Сейчас здесь живет 52 человека, которые сумели самоорганизоваться в условиях войны. Наладили транспортную «логистику» и продукты закупают на всю улицу.

Общественный транспорт сюда не ездит, поэтому добраться можно только автомобилем. Правда, два раза в месяц социальный автобус бесплатно возит местных жителей в Марьинку и Курахово.

Некоторые дома по улице Шевченко кажутся заброшенными, потому что поросли травой и кустами. На улице никого нет. Чтобы пообщаться с местными жителями, нужно искать ворота с колокольчиком – верный признак что здесь кто-то живет.

Хозяин одного из домов – 74-летний Николай: седой, высокий, подтянутый мужчина в джинсах, куртке и молодежной бейсболке. Он бывший шахтер, а ныне пенсионер.

«До войны жил в Донецке. В 90-х приобрел здесь небольшой участок со старым домом, который пришлось развалить и построить новый. Поэтому мне от войны было куда бежать, а вот возвращаться некуда. Дом на Трудовских (поселок в Петровском районе Донецка, – ред.) разрушен. Жена не выдержала потери того, что нажили годами, и умерла. Ее здесь на кладбище похоронили. Живу сам. Единственное, что беспокоит – часто света нет, старые деревянные столбы едва не валятся. Новые опоры установили, а провода не бросили. Из-за скачков напряжения у соседей холодильник сгорел, у меня – зарядное. Самому приходилось на провода подвешивать кирпичи, чтобы не рвались и не искрили в непогоду. На улице ниже – там все богачи живут, уже и столбы заменили и провода, а к нам еще очередь не дошла», – говорит Николай.

В Парасковиевке нет магазина и аптеки, и ехать приходится 6 километров в Новомихайловку. У бывшего шахтера есть машина и для него это не проблема. Он рассказал, что в селе живет немало дончан, в свое время они покупали здесь дома под дачи. Сейчас переселенцы переоборудовали как смогли дачи под постоянное жилье и навсегда поселились здесь.

На нижней улице Заречной, по меркам местных жителей, живут «крутые». Двухэтажные коттеджи с коваными воротами, за которыми нельзя ничего рассмотреть. Но здесь тоже – тишина.

На обочине стоят пластиковые контейнеры для мусора, что для сельской местности довольно странно.

Один из местных жителей – Виктор, в потертых спортивных штанах и футболке. «Мусорные контейнеры нам подарил один из табачных магнатов, который, как говорят здесь, пол поселка скупил. Каждую неделю мусор вывозят бесплатно. А вот воды у нас нет. Питьевую покупаем в магазинах, а техническую берем в колодце, носим ведрами. Но воду обещают протянуть от родничка при въезде в село, уже и трубы завезли. Хотя нам установили новые столбы и электропровода протянули, но проблемы со светом остались, надо менять их в Новомихайловке, потому что у нас свет оттуда. Бывало, что сидели без электричества пять дней, когда кто-то из неместных приехал на рыбалку и сжег старые деревянные электроопоры», – рассказал он.

По соседству проживают супруги: Светлана – небольшая худенькая блондинка лет 50-ти и ее муж Александр. Они также переселенцы из Донецка. Приехали сюда в родительский дом 5 лет назад, с одним чемоданом и все начинали с нуля. Их дом в неподконтрольном украинской власти областном центре поврежден во время обстрелов. Дом, где живут сейчас, старый, нужно перекрывать крышу. Но супруги не жалуются на жизнь.

«Кто хочет, тот работу найдет всегда. Мы обрабатываем 25 соток огорода. Благотворители помогают переселенцам. Мы здесь получаем продуктовые наборы от гуманитарного штаба Рината Ахметова, вещи и бытовую химию от Красного креста. Купить уголь сложно. Машина стоит не менее 10 тыс. грн. Но в прошлом году "Каритас- Запорожье" выдавали брикеты для отопления. Все хорошо, только война прекратилась бы», – рассказала Светлана.

Александр, говорит, что здесь хоть и небольшое село, но все стараются друг другу помочь и поддержать.

Ирина Гончар – местная «квартальная». До войны жила в центре Донецка и работала начальником коммерческого отдела ООО «Восток». Сейчас вместе с мужем разводит нутрий на средства, которые благотворительные организации выделяют переселенцам на развитие предпринимательства в сельской местности. Говорит, что этот бизнес не очень прибыльный, потому что в селе почти у всех есть домашний скот, поэтому желающих купить экзотическое мясо не так много. Местные сами ищут работу: кто нанимается на подработки к «богатым», другие идут на агрофирмы.

«У нас почти все переселенцы, как здесь говорят "молодежного возраста" 50+. Им надо в пенсионный фонд, управление соцзащиты. Но самым ехать сложно, это старые люди ничего не могут недослышать, то не понять. Перед поездкой звоню всем, и узнаю – кому куда надо ехать и еду с ними, чтобы помочь правильно заполнить форму, объяснить, пройти очередь. Никто меня об этом не просит. Но пока работы, на которую надо приходить ежедневно в восемь утра, у меня нет, поэтому есть время и желание помочь тем, кто в этом нуждается. И вообще стараюсь их всех подбадривать и поддерживать. Если кто-то едет за водой или за хлебом в Новомихайловку, всех спрашиваю – кому что нужно. Зачем гонять несколько машин, если можно привезти одной. Взаимовыручка и понимание, что нам никто ничего не должен, что мы в состоянии объединиться для решения собственных проблем, – то, что помогает переселенцам», – рассказала «квартальная» она.

По материалам «Кuma.city»

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