Самые быстрые способы: Как добраться из Мариуполя в Донецк

Из Мариуполя в неподконтрольный украинской власти Донецк можно добраться двумя основными способами, которые занимают меньше времени, чем поездка на собственном автомобиле.

Наиболее быстрый способ – воспользоваться услугами частного перевозчика, который осуществляет ежедневные поездки в Донецк и обратно. Обычно, эта услуга стоит 450 грн в одну сторону с человека. Отъезжают в Мариуполе – от фрешмаркета «Брусничка».

Причем, при поездке с перевозчиком можно провезти почти все что угодно (в разумных пределах). За изъятие товара можно не беспокоиться: водитель попутно раздает сигареты и «заказ» на блокпостах, чтобы избежать неприятных ситуаций. Вся поездка в таком случае занимает 3-4 часа в зависимости от «стражей», которые дежурят на пунктах пропуска.

Второй способ – более затратный по времени, но дешевле почти в 2 раза. Это ехать автобусами – до самого Донецка понадобится сделать три пересадки. Сначала надо приобрести билет на автобус Мариуполь – КПВВ «Новотроицкое» (120 грн), автобусы ходят каждые 30 минут. При выезде из Мариуполя – первый блокпост, на котором пассажиров могут как проверить, так и не проверить. При проверках, особенно мужчин с пропиской на неподконтрольной территории, могут направить к модулю полиции, где сначала проверят в базе наличие электронного пропуска на пересечение линии разграничения, а затем и IMEI телефона.

Далее люди направляются уже к КПВВ «Новотроицкое», на котором выдадут специальный талончик для пересечения блокпоста и проверят пропуск в базе данных. Отсюда же идут автобусы до нулевого блокпоста, где нужно сдать проштампованный талончик, который получили в самом начале. Стоит эта короткая поездка 15 грн и продолжается около 15-20 минут.

Нулевой блокпост – это крайняя точка подконтрольной Украине территории. Далее – буферная зона, а уже потом – «ДНР».

От «республиканского» контрольно-пропускного пункта «Еленовка» доехать в Донецк можно двумя способами: «государственный» автобус «ДНР» за 100 руб. (39 грн по местному курсу валют) или частные перевозчики за 200 руб. (78 грн). Если выбрать вариант с автобусом, то нужно быть готовым, что на «паспортном контроле» «республики» все вещи тщательно проверят. Тех, кто моложе 60 лет, попросят пройти в отдельную комнату, где берут отпечатки пальцев и делают фото для своей базы. После проверки пассажиры возвращаются в автобус, который их доставляет на «Южный автовокзал» Донецка.

Если воспользоваться частным перевозчиком, что чаще всего таких проверок можно избежать – сигареты и деньги делают свое дело.

По материалам «Українська політична арена»

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