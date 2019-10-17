Какие беды сулит переселенцам отмена трудовых книжек

В Украине решили отказаться от использования трудовых книжек. Срочно и совсем. Особенно эта идея не обрадовала переселенцев и жителей неконтролируемых Украиной территорий…

«С 1 октября [2019 года] мы планируем полностью отказаться от бумажного документооборота. Это задача, которая стоит перед нашим министром Кабинета министров», – заявил полтора месяца назад премьер Алексей Гончарук. Поначалу, казалось, что речь идет о государственных органах и о тех документах, которыми они обмениваются друг с другом. Но, очень скоро стало ясно, что планы куда глобальнее.

Трудовые книжки - отменить

Спустя две недели тот самый министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что в первую очередь речь в данном случае идет об отмене… трудовых книжек. «Мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек. Это, кстати, оценит и бизнес. Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д. будет переведен в "цифру". Законы, обязывающие хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке», – прямо заявил министр, добавив, что рассчитывает покончить с трудовыми книжками за 6, максимум – 9 месяцев.

Кстати, кроме трудовых книжек, правительство заявило о намерении отказаться и от бумажных копий всех документов об образовании, паспортов и прочего.

Нельзя не отметить, что желание отказаться от трудовых книжек украинские власти высказывают не в первые. Последний раз подобное случилось в ноябре 2015 года.

26 ноября 2015 года Министерство экономического развития и торговли подало на рассмотрение в Верховную Раду законопроект, предусматривающий изъятие трудовых книжек и введение вместо них электронной записи в Госреестре общеобязательного государственного социального страхования. Однако, в тот раз реализовать эту идею не удалось.

«В Министерстве социальной политики согласны с целесообразностью отмены. Но, сейчас возможным является подсчет трудового стажа без трудовой книжки только начиная с 2000 года. Стаж, который был до 2000 года, без трудовых книжек установить невозможно», – заявил тогда замминистра социальной политики Виталий Мущинин.

Эксперты тогда выдвинули и ряд других возражений. «В Украине существует Реестр застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования, в котором есть данные об отчислениях в Пенсионный фонд. Также в данном реестре сохраняются индивидуальные сведения о застрахованном лице, которые и предоставляются для назначения и перерасчета пенсий. Но сейчас эта база не централизована и работает не по всей стране. Это создаст трудности в сборе информации о трудовом стаже, если данные нужно будет собирать из нескольких областей. На это потребуется продолжительное время. Кроме того, хотя электронная база довольно удобна, вряд ли она будет работать без сбоев, если одновременно ею будет пользоваться большое количество пользователей по всей стране», – обобщила основные «но» сотрудник юридической компании Юлия Лец.

Идеи не умирают

Идею с отменой бумажных трудовых книжек, в конце концов, отложили. Но от нее не отказались. И в марте 2017 года в Пенсионном фонде заявили, что осенью того года в Украине должен быть запущен пилотный проект электронной трудовой книжки, уже интегрированной с реестром поступлений от единого социального взноса. Результаты этого «пилота» остались неизвестны.

И вот правительство опять вернулось к этой теме. Причем, Дмитрий Дубилет сообщил, что теперь как бы нет необходимости сохранять трудовую книжку даже тем украинцам, у которых есть трудовой стаж до 2000 года.

«Если есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или через работодателя», – сообщил несколько дней назад министр Кабинета министров.

Подводная гряда

Эксперты опять засомневались, что все так просто. «Если мы говорим о жителях городов-миллионников, которые могут быть диджитализированы – это одна ситуация. А если это люди предпенсионного возраста в селе — диджитализация там преждевременна. Если вы – молодой человек и уверены, что ваш стаж правильный – аллилуйя! А если человеку через год идти на пенсию, ему либо нужно проверять, правильный ли трудовой стаж [указан в реестрах], чтобы потом его как-то подтверждать, или что-то делать с тем, что он неправильно зафиксирован. Мне кажется, что государство перекладывает ответственность за сохранение трудового стажа на самих украинцев», – заявила HR-эксперт портала по трудоустройству Татьяна Пашкина.

«После введения электронного реестра трудового стажа, украинцам все-таки лучше сохранить бумажные документы. Чтобы можно было исправить ошибки в реестре в случае необходимости. Провожу аналогию с реестром Министерства юстиции. У нас есть реестр актов гражданского состояния, куда вносятся данные о рождении, браке, расторжении брака, изменении имени и другие. Бывают ситуации, когда из-за человеческого фактора не все данные правильно вводятся. Тогда бумажные носители становятся ключевым источником информации», – сообщил начальник Главного управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.

«Выведение из оборота трудовых книжек не стоит делать, пока не будет предусмотрена возможность контроля за целостностью и сохранностью этих данных и резервных копий. Кроме того, можно вспомнить, что IT-отдел "ПриватБанка", который, кстати, ранее возглавлял Дубилет, после аннексии Крыма отключил крымчанам доступ к системе "Приват24", чем лишил их возможности доказать наличие депозитов. Если в дальнейшем украинцам отключить возможность получения информации из данного реестра либо же эти данные будут повреждены тем или иным компьютерным вирусом, то рядовые украинцы столкнутся с огромными проблемами для подтверждения собственного трудового стажа», – рассказал старший партнер адвокатской компании Ростислав Кравец.

Таким образом, для обычных украинцев самая главная проблема в случае отмены трудовых книжек, как и прежде – невозможность доказать истинность информации о своем трудовом прошлом в случае наличия неверных данных в соответствующей электронной базе или потери этих данных.

Прибалтийские зарисовки с натуры

Тем, кому такое развитие событий кажется надуманным и маловероятным, можно привести один простой пример. Неделю назад журнал InternetUA.com сообщил, что Министерство юстиции и Министерство цифровой трансформации Украины объяснили «техническим сбоем» и «человеческим фактором» исчезновение из Единого портала открытых данных всей истории публикаций Единого государственного реестра юридических лиц.

«Каждое ведомство является распорядителем информации и имеет ответственное лицо, которое публикует и обновляет данные на портале по закону. При обновлении такой информации ответственным со стороны Минюста произошел сбой, что привело к удалению информации», – сообщили в Министерстве цифровой информации. Без комментариев.

Кстати, о птичках. В августе далекого 2001 года тогдашний министр социальных дел Эстонии Эйки Нестор заявил, что «по новому закону [о трудовом договоре] трудовые книжки больше не нужны. Наличие трудовой книжки необходимо будет лишь в том случае, если работник сам потребует этого. С 1 января 1999 года рабочие места всех людей уже занесены в регистр плательщиков социального налога, а потому необходимости в трудовых книжках больше нет». В общем все как у нас.

А в январе 2017 года Департамент социального страхования попросил жителей Эстонии, которые еще не получают пенсию и работали до 1999 года, предъявить… свои трудовые книжки. В связи с проводимой правительством Эстонии пенсионной реформой. И кто не предъявит свои книжки – может потерять некоторые годы трудового стажа, т.к. в этом случае соответствующий стаж придется доказывать. Примерно треть эстонцев, кому трудовые книжки понадобились, уже не смогли их найти…

Особенности трудового стажа переселенцев

Впрочем, кроме обычных украинцев, в стране есть и не обычные. Имя им – переселенцы или внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Им грядущая отмена трудовых книжек может создать гроздь дополнительных проблем.

Как известно, ст. 62 закона «О пенсионном обеспечении» говорит, что «основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка». То же сказано и в п. 1 дополнительного «Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней», утвержденного постановлением правительства № 637 от 12 августа 1993 года.

Таким образом, любому ВПЛ для подтверждения трудового стажа (до 2000 года) сейчас достаточно предъявить свою трудовую книжку, в которой все записи и печати не вызывают вопросов у работников Пенсионного фонда. С другими переселенцами сложнее.

В июле нынешнего года Общественная организация «Донбасс-SOS» сообщила, что в управлениях Пенсионного фонда у переселенцев неправомерно требуют в дополнение к трудовой книжке другие документы.

«Каждый день мы получаем жалобы от переселенцев из разных областей Украины, которые приносят свои трудовые книжки в Пенсионный фонд для начисления пенсии, а им отказывают в приеме доли стажа из-за нечеткой печати или буквы в слове. Управления ПФУ просят в дополнение к трудовой книжке другие документы, подтверждающие работу на этих предприятиях. И в большинстве случаев речь идет о стаже работы работника в 90-х годах. Или о стаже на предприятии, оставшемся на неподконтрольной территории и не перерегистрированном (на украинской территории)», – сообщили в «Донбасс-SOS».

По сути, можно сказать, что такие ВПЛ частично или полностью уже действуют в режиме отсутствия трудовой книжки. Что они делают в этом случае?

Документы из прошлого… тысячелетия

Они должны предоставить другие документы, выданные по месту работы, учебы или службы, либо в соответствующем архиве. Причем, документы о стаже, возрасте и зарплате подаются только в оригиналах. Есть еще нюанс. В документах непременно должны быть: профессия или должность, характер выполняемой работы, период работы (который должен быть засчитан в стаж), первичные документы, на основании которых выдан документ.

Нетрудно заметить, что альтернатива записи в трудовой книжке дается ВПЛ очень большим трудом. Если вообще дается.

Впрочем, в п. 17 Постановления КМУ №637 «Об утверждении Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней» от 12 августа 1993 года говорится, что: «при отсутствии документов об имеющемся стаже работы и невозможности их получения в связи с военными действиями, стихийными бедствиями, авариями, катастрофами или другими чрезвычайными ситуациями стаж работы, дающий право на пенсию, устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, которые бы знали заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, в учреждении, организации или в одной системе». Но, они сами должны документально подтвердить факт своей работы на предприятии именно в то время, когда это нужно переселенцу…

Кстати. Обязанность собирать все необходимые документы законом возлагается на ВПЛ.

Дополнительная пикантность ситуации в том, что архивы предприятий, находившихся на ныне неконтролируемой части Донбасса, как правило, остались на этой неконтролируемой части. Если ВПЛ и удается получить справку, подтверждающую его трудовой стаж, то печать и штамп «ДНР» или «ЛНР» делает этот документ бесполезным. В Пенсионном фонде его, как правило, не признают.

Впрочем, некоторым везет. В некоторых управления Пенсионного фонда считают, что предприятие, выдавшее справку, существовало еще до начала конфликта на Донбассе в 2014 году. И оно – не орган власти или самоуправления. И принимают справку. Но такое случается нечасто.

Если трудовая больше не документ…

Интересно, что проблема эта приняла такой размах, что 30 января нынешнего года правительство приняло Постановление №109, которым внесло изменения в «Порядок подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней».

Суть изменений – исправленные, недостоверные или неточные записи в трудовой книжке о периоде работы на предприятиях, в учреждениях, организациях или их правопреемниках, расположенных на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса, должны учитываться в трудовой стаж.

Правда, тут случилась та же песня, что и с долгами по пенсиям ВПЛ. Учет такого трудового стажа «должен осуществляться в соответствии со специальным порядком, определенным Пенсионным фондом по согласованию с Министерством социальной политики». Нетрудно догадаться, что порядка нет и когда он появится, не знает никто.

Зная политику Пенсионного фонда в отношении выплат переселенцам, нетрудно предположить, что с отменой трудовых книжек Фонд вполне может вообще перестать принимать их во внимание в качестве документа и пустить по вышеизложенной схеме всех ВПЛ. А может и не только их…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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