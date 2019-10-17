В «ДНР» заявили о старте отопительного сезона

15 октября на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области стартовал отопительный сезон. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

15 октября с 5:00 начался розжиг котельных. Запуск происходит в течение двух дней. Сам график пуска тепла утвержден профильным «ведомством» и «администрациями» городов. «Первыми включаются в работу все электрические, жидкотопливные и угольные котельные, а также газовые котельные, обслуживающие объекты социальной сферы. После этого будет выполнен розжиг оставшихся котельных, отапливающих жилой фонд», – сообщается в сюжете.

В «ДНР» уверяют, что тепло получат все потребители.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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