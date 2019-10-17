На Луганщине тушили пожар на заправке, есть пострадавший (Фото)

В с. Шапаровка (Белокуракинский р-н, Луганская обл.) произошел пожар на заправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

16 октября в 14:45 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на заправочной станции. Прибыв на место пожара, спасатели 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что на территории заправочной станции одной из агрофирм во время сливо-наливных работ произошло возгорание дизельного топлива.

По предварительной информации, в результате пожара пострадал водитель бензовоза. В 16:27 пожар локализован, а в 16:34 полностью ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 23 огнеборца и 8 единиц пожарной техники.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!