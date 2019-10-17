Почему Украина выигрывает в переговорах по Донбассу, – немецкий эксперт

Несмотря на то, что воплощение «формулы Штайнмаера» пока невозможно, Украина выигрывает в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Андреас Умланд.

«Реальное воплощение сейчас "формулы Штайнмаера" невозможно, но переговоры имеют смысл. Они полезны, и они хотя бы показывают, как Западу, так и украинскому народу, так и россиянам, что Украина, украинское правительство хочет это решить, решить эту проблему», – отметил он.

«Даже если это не получится, что сейчас самый вероятный вариант, тем не менее эти переговоры кажутся мне полезными, потому что попробовать стоило, и хуже, чем сегодня, не может быть. Украина тут, даже когда идет на такого рода переговоры, остается главным игроком в этих переговорах. Последнее слово в оценке выборов всегда будет за Украиной», – считает Умланд.

Немецкий эксперт уверен, что для реализации «формулы Штайнмаера» и мира на Донбассе на условиях выполнения Минских договоренностей нужна еще так называемая «доктрина Синатры».

«Пока что это выглядит как абсурд. Пока там боевики, пока там полутоталитарная ситуация, где с одной стороны – нет никакого порядка, с другой стороны – эти "ДНР" и "ЛНР" могут делать, что хотят с людьми, которых они там ловят. Провести в таких условиях выборы – там же должны быть допущены партии, украинские медиа, там кандидаты должны свободно передвигаться, там не должно быть угроз, там столько этих условий… Есть такой Копенгагенский критерий», – комментирует эксперт.

«Если воспринимать "формулу Штайнмайера" серьезно, то она предполагает, что сначала Украинское государство туда возвращается. Она исходит из того, что для проведения выборов должна быть безопасная и спокойная ситуация, там должно функционировать государство – с полицией, судами», – резюмировал аналитик.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера». Позже глава государства заявил, что «формула Штайнмайера» будет имплементирована в закон об особом статусе Донбасса, и назвал условия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!