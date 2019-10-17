Разведение сил и средств: Волонтер рассказал о ситуации в Станице Луганской

После разведения сил и средств в Станице Луганской волонтеры не зафиксировали ни одной вооруженной провокации со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР», хотя они находятся очень близко к подконтрольной Украине территории. Об этом рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Если мы говорим о разведении на 1 км, во-первых, оно произошло непосредственно на КПВВ "Станица Луганская" – сам мост и до начала КПВВ. Действительно, слева и справа от КПВВ есть разбитые дома, это бывшая улица, на которой жили люди, но на данный момент это – не жилая зона, это полностью разрушенный сектор, поэтому это разведение касается самого КПВВ "Станица Луганская"», – сказал он.

Волонтер отметил, что после разведения сил и средств от моста и до украинской стороны КПВВ «Станица Луганская» начал курсировать электромобиль, а также автобус, которые бесплатно подвозят людей, а ранее им приходилось преодолевать это расстояние пешком.

«Половина дороги электрокара – за бывшим украинским блокпостом, который находился раньше примерно в 250 метрах от моста, сейчас он снят. Именно эти 300 метров всегда были "серые" – они находились от провала [моста] до украинского блокпоста. Это всегда была зона, в которой никогда не было военных», – рассказывает Каплин.

«На данный момент в этой зоне разведения мы не видим людей с оружием, но там есть представители СММ ОБСЕ, там есть представители украинского центра СЦКК, которые находятся в 20 метрах от места, где восстанавливают мост, и в 20 метрах от представителей НВФ. И как таковых провокаций, чтоб кто-то на кого-то напал в этой зоне после того, как разведение произошло, мы не фиксировали за последнее время», – резюмировал волонтер.

Как сообщалось ранее, разведение сил и средств в районе прифронтовых населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.), которое должно было начаться 7 октября, отложено. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда там отведут украинские войска.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське ТБ»

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