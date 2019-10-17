Чем дальше – тем сложнее: Что думают в Луганске об окончании войны на Донбассе

В неподконтрольном украинским властям Луганске считают, что разведение сил и средств от линии разграничения в Луганской области положительно повлияет на гуманитарную ситуацию. Такое мнение высказала одна из местных жительниц Елена Кузнецова.
«Очень много здесь разных людей, также, как и на подконтрольной территории, и вопрос настолько глобальный, что ответить на него однозначно и легко очень сложно. Даже, когда все это начиналось, мы все время думали, как же это можно завершить, и понимали, что это очень сложно. Чем дальше это все продолжалось, тем сложнее это завершать», – сказала она.
«Жизнь здесь – это жизнь, которая уже налажена каким-то образом, и люди привыкли жить в какой-то своей скорлупе. Как бы не хотели они сейчас все поменять – это невозможно сделать сейчас одним щелчком и одним моментом. Выехать куда-то нормально люди не могут, особенно из Луганска. Если из Донецка есть несколько автомобильных пропусков, то Луганск – это очень серьезно», – продолжила Елена.
Она отметила, что есть люди, которые вообще не могут физически пересекать линию разграничения на Донбассе. «Я лично и мой папа – мы переходим достаточно часто через КПВВ "Станица Луганская". В очереди я все время разговариваю с людьми. Если раньше могли стоять по 7-8 часов, то сейчас все гораздо быстрее, гораздо проще. Построен обходной мост – не нужно спускаться вниз и подниматься вверх, что было очень сложным», – отметила жительница Луганска.
«Здесь те, с кем я общаюсь, очень ждут того, чтобы войска были разведены. В моем кругу общения я не слышала, чтобы люди говорили, что это будет плохо или опасно», – добавила она.
Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.
Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське ТБ»
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