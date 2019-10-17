В «Л-ДНР» прибыл 87-й «гумконвой» из России

В неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск сегодня, 17 октября, прибыл 87-й «гуманитарный конвой» из Российской Федерации. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ДНР» сообщают, что «сегодня в Донецк прибыл 87-й гуманитарный конвой из РФ с детским питанием. В настоящий момент проходит процесс разгрузки машин конвоя на складском комплексе».

В «ЛНР» утверждают, что «автомобили очередного, 87-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск, в ближайшее время начнется их разгрузка. Автомобили российских спасателей доставили в Луганск 154,94 тонны гуманитарного груза. В его составе – 5 760 продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до одного года и 15 360 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет».

В МЧС РФ также сообщают о «гумконвое». «Колонны доставят жителям Донбасса свыше 630 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы», – уверяют в российском МЧС.

Напомним, 86-й «гумконвой» из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям часть Донетчины и Луганщины 19 сентября.

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