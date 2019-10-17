«Еленовка. Очередь до автостанции»: Ситуация в пунктах пропуска утром 17 октября

Сегодня утром, 17 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 43,8 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств, а именно:

КПВВ «Майорское» – 10395 человек и 1145 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8980 человек и 1410 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8145 человек и 1420 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3890 человек и 865 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12365 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 260 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Александр: «8:34. "Каргилл". В начале подъема на мост»;

Евгения: «8:49. А движение есть?»;

Александр: «8:51. Пока стоим. 30 минут как приехал».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Jujik»: «7:34. Еленовка в Волноваху: очередь до автостанции (много), льготы не видно. Движение слабое, протяжка раз в 15 минут на 2 машины».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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