Уровень доверия жителей Донбасса к военным удалось значительно повысить, – Наев

Внедрение гуманитарных инициатив на Донбассе повысило уровень доверия местных жителей к военным. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает пресс-служба гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

«Совместными усилиями, путем внедрения гуманитарных инициатив на территории Донецкой и Луганской областей нам удалось за довольно короткое время значительно повысить уровень доверия местных жителей к военным как государственной институции. Это важный фактор в условиях гибридной войны, которая ведется сегодня против Украины», – отметил Наев.

За период с мая 2018 года в рамках стратегической гуманитарной инициативы «Помощь Восток» в 28 медицинским и гериатрическим заведениям, больницам, амбулаториям, домам инвалидов Донецкой и Луганской областей передано медоборудование, мебель, ортезы, гигиенические средства, одежда для врачей, инвалидные кресла и другие необходимые врачам и больным вещи на сумму до 13 млн грн.

Кроме того, на днях в рамках стратегической гуманитарной инициативы «Помощь Восток» в четыре военных мобильных госпиталя в городах Мариуполь, Часов Яр, Покровск (до переименования – Красноармейск, все – Донецкая обл.) и Северодонецк (Луганская обл.) передана гуманитарная помощь медицинского назначения на общую сумму 835 тысяч гривен.

Уточняется,. что стратегическая инициатива «Помощь Восток», как многопрофильная и разноплановая программа целенаправленных действий по помощи мирным жителям Донецкой и Луганской областей, была начата в мае 2018 года генерал-лейтенантом Сергеем Наевым на посту командующего Объединенных сил. В этом году проект поддержал начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

В работе принимают участие воинские подразделения, военно-гражданские администрации, гуманитарные, транспортные и благотворительные организации.

Проект разработан и координируется военными, внедряется с помощью Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, а также французской Ассоциации «Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина».

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