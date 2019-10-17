Один из вариантов: Как Зеленский может договориться с Путиным по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский может договориться с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу на личной встрече. Такое мнение высказал эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Андреас Умланд.

«Я слышал в Киеве, это не мое предложение, но, видимо, один из вариантов, который обсуждается, что Россия уходит из Донбасса, а Украина открывает Северокрымский канал», – сказал он.

По его мнению, президентам Украины и России нужно встретиться лично в любом случае и в любом формате. «Там скорее вопрос, на что соглашаться в этих переговорах, и какая будет позиция, и какие будут "красные линии", и что будет отстаиваться, и что может быть частью переговоров», – отметил Умланд.

«Я не хочу комментировать по Северокрымскому каналу, но там могла быть такая мысль, что в конечном счете Крым вернется в Украину, и Украина бы не хотела, чтобы в Крыму земля за это время, пока это не случится, была бы полностью испорчена, поэтому есть интерес и Украины в этом», – заявил аналитик.

Немецкий эксперт уверен, что для реализации «формулы Штайнмаера» и мира на Донбассе на условиях выполнения Минских договоренностей нужна еще так называемая «доктрина Синатры».

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера». Позже глава государства заявил, что «формула Штайнмайера» будет имплементирована в закон об особом статусе Донбасса, и назвал условия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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