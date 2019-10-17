Сводка из зоны ООС за 16 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 30 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

у Водяного, что на Приазовье – из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП-1 и БМП-2, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из минометов калибром 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Песок – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Лебединского – из минометов калибрами 82 и 120 мм и гранатометов;

вблизи Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и стрелкового оружия;

у Пищевика – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Чермалыка – из крупнокалиберных пулеметов;

у Талаковки – из стрелкового оружия;

в районе Новомихайловки – из подствольных гранатометов;

вблизи Тарамчука – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

неподалеку Луганского – из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

у Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибром 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2;

у Золотого, Новозвановки и Катериновки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 24 раза нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 291 единица. Под обстрелами оказались район "Вольво-центра", поселки шахты "Трудовская", Александровка, Старомихайловка, село Спартак на окраинах и в окрестностях Донецка; поселок Минеральное в предместьях Макеевки; Горловка; Ясиноватая; поселок Ясное под Докучаевском; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В общей сложности за указанный период было повреждено 13 домостроений в поселке Старомихайловка и поселке Ясное».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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