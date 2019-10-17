В «ДНР» на пожарах погибли четыре человека

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на пожарах за сутки погибли 4 человека. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

В Горловке 16 октября произошел пожар в частном доме по ул. Изюмской в Центрально-Городском районе. В результате погибла женщина 1929 года рождения.

17 октября произошел пожар в том же районе, по ул. Черного-Диденко – в двухкомнатной квартире на 3-м этаже 4-этажного дома. В результате погиб мужчина 1967 года рождения.

Кроме того, 16 октября произошел пожар в Червоногвардейском р-не Макеевки, по ул. Туполева – в двухкомнатной квартире на 1-м этаже 2-этажного дома. На месте пожара обнаружены тела 2-х погибших.

Причины пожаров устанавливаются.

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