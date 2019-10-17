У жителя Донетчины изъяли наркотик на 120 тыс. грн

У жителя Мариуполя (Донецкая обл.) полицейские изъяли амфетамин на 120 тыс. грн. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что у мужчины обнаружили около 200 граммов психотропного вещества.

«Оперативники получили информацию о том, что 27-летний житель Мариуполя причастен к незаконному обороту наркотических и психотропных веществ. Во время проверки факт подтвердился. Полицейские изъяли у мужчины около 200 г амфетамина. По цене "черного рынка" стоимость изъятого наркотика составляет 120 тыс. грн. Сейчас полицейские проводят дальнейшие следственные действия», – рассказали в полиции.

Предварительно открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

После получения результатов экспертизы будет предоставлена окончательная правовая оценка события.

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