Красный Крест направил 118 тонн гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса 118 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд ко временно оккупированной территории Украины проследовали 7 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Грузовики перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру общим весом почти 118 тонн», – сказано в сообщении.

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