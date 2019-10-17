В зоне ООС изъяты произведенные в Донецке сигареты (Фото)

Контрафактные сигареты производства табачной фабрики в неподконтрольном украинским властям Донецке оформляли в упаковки известных брендов и, через негосударственные почтовые сервисы, рассылали в разные регионы Украины и за границу. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

О функционировании в районе проведения ООС каналов, по которым злоумышленники попытались наладить перемещение товаров, заблаговременно узнали оперативные сотрудники Госпогранслужбы из состава Объединенных сил.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители узнали о доставке в почтовое отделение города Курахово (Марьинский район Донецкой области) партии сигарет. Во время проверки этого отделения были обнаружены 20 ящиков табачной продукции в упаковках 3-х разных наименований. Акцизных марок Украины на пачках сигарет не было.

Также оперативники установили, что другую партию такого товара из этого же почтового отделения отправили в транзитное почтовое отделение в город Днепр, где впоследствии обнаружили и изъяли еще 40 ящиков сигарет.

Кроме того, по оперативной информации, на пути в Волноваху был задержан автомобиль «Нива». В прицепе гражданин Украины вез более 60 ящиков сигарет без акцизных марок. Эти табачные изделия также были произведены на неподконтрольной территории. Их переправляли вне контрольных пунктах въезда/выезда. Табачные грузы на подконтрольную Украине территорию доставляли лодками через реку Кальмиус.

Сейчас обнаруженные сигареты изъяты. Их стоимость, по предварительной оценке, составляет более 1,5 млн грн.

Таким образом, во время совместных мероприятий оперативники пограничного ведомства с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных сил прекратили деятельность двух каналов незаконного перемещения с временно неподконтрольных территорий крупных партий табачных изделий.

По двум фактам возбуждены уголовные производства. Устанавливаются другие обстоятельства функционирования каналов.

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