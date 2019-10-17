НВФ обстреляли Авдеевку: Повреждены два дома (Фото)

2 частных дома повреждены в Авдеевке (Донецкая обл.) в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Как сообщили в пресс-службе, 16 октября в 08:00 со стороны НВФ произведен обстрел Авдеевки с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм.

Наблюдательная группа «Авдеевка» украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществила фотофиксацию по факту обстрела города.

Зафиксировано, что в доме №1 по ул. Лесной от разрыва минометных мин калибром 82 мм были повреждены крыша сарая, забор дома и счетчик электроэнергии, а в доме №22 по ул. Лесной – крыша гаража, выбиты взрывной волной окна в жилом здании и сарае. Кроме того, в 30 м от гаража обнаружена воронка от прилета мины калибром 82 мм.

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