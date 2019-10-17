На Донетчине пропала 16-летняя девочка (Фото)

Бахмутским отделом полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшей Жолубович Юлии Александровны, 06.07.2003 года рождения. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе отдела полиции.

Сообщается, что 15 октября в полицию обратились родственники девочки и сообщили о том, что потеряли связь с девушкой, которая не вернулась домой.

Фото: пресс-служба Бахмутского отдела полиции

Приметы: рост 150 см, волосы темно-русые, выглядит на 12-13 лет, среднего телосложения.

Была одета: спортивный костюм темного цвета, кроссовки.

«Правоохранители продолжают проводить розыскные мероприятия по установлению местонахождения подростка. Если вы владеете какой-либо информацией относительно местонахождения, просьба обращаться в полицию Бахмута по тел.: 102, +380504733055», – обратились в полиции», – отметили в пресс-службе.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!