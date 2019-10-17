Перепись населения в «ЛНР»: Переписчики проводят контрольный обход

В «ЛНР» переписчики с 15 по 18 октября проводят контрольный обход населения, в ходе которого посетят людей, не успевших принять участие в переписи населения. Об этом сообщила «председатель госкомитета статистики ЛНР» Ирина Шаблиенко, пишут местные интернет-ресурсы.

«На данный момент основной опрос населения закончен. Однако работа всего переписного персонала продолжается», – уверяет Шаблиенко.

По ее словам, с 15 по 18 октября в «республике» проходит этап контрольного обхода населения. «Данный этап необходим для уточнения сведений, предоставленных населением в ходе опроса. Возможно, что переписчик что-то неверно понял либо не отразил в переписном листе, возможно, кого-то не застали дома. Поэтому переписчики, обязательно в сопровождении инструкторов, проведут повторный опрос примерно десятой части населения», – утверждает Шаблиенко.

Она добавила, что «в эти дни также продолжается работа стационарных участков».

Кроме того, «председатель госкомитета статистики ЛНР» сообщила, что те, кого не переписали, могут обратиться на горячую линию, и до 18 октября переписчики придут по конкретным адресам в ходе контрольного обхода.

Напомним, в «ЛНР» заявили, что закончили перепись населения.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. Переписчикам обещали за работу до 10 тыс. руб. (3 845 грн). Определенной категории людей выдавали справку о прохождении переписи. На начало переписи в «республиках» суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел.

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