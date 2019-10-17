Германия выделит Украине 1,5 млн евро для военных

Министерство обороны Германии выделит Министерству обороны Украины 1,5 млн евро на закупку современного медоборудования. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в своем Twitter.

«Министерства обороны (Украины и Германии, – ред.) подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 млн евро для приобретения медоборудования (мобильные рентген-аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы)», – сообщил дипломат.

Скриншот: Twitter Андрея Мельника

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