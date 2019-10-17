Пикетируют губернатора: В Славянске активисты митингуют против места застройки «Олимпийской деревни» (Фото)

Сегодня, 17 октября, в Славянске (Донецкая обл.) проходит пикет в защиту Дубовой рощи и заливных лугов в соседнем Святогорске, на территории которых планируется строительство «Олимпийской деревни». Как передает корреспондент «Донецких новостей», пикет проходит у комплекса «Монополия Крона», в котором должна состояться пресс-конференция губернатора Донецкой области Павла Кириленко.

Акция протеста немногочисленная – около 15 человек.

«В городе Святогорске хотят построить Олимпийскую деревню на месте уникальных памятников природы – заливных лугов, которые примыкают к Дубовой роще. Но это единый природный комплекс, если затронут луга, то пострадает и роща. Это не только наши эмоции, это подтверждено мнением научных сотрудников Национального природного парка [«Святые горы»]», – рассказала одна из активисток Анна Соляник, проживающая в Святогорске.

Она признала, что на сессии Святогорского горсовета руководитель НПП «Святые горы» сообщил, что строительство не затронет природоохранные зоны. «Но это мнение руководителя, а не научных сотрудников НПП, которые занимались изучением этого вопроса», – дополнила женщина.

«Мы не просто с плакатами стоит. Мы серьезно работаем над этим вопросом. Уже идет суд, мы также написали письмо президенту Украины, пишем обращения к депутатам Верховной Рады», – резюмировала Соляник.

Активисты подчеркнули, что они не против строительства в Святогорске «Олимпийской деревни», они против именно утвержденной горсоветом территории.

Как сообщалось ранее, в Святогорске планируют построить «Олимпийскую деревню» – мощную региональную спортивную базу, на которой будут проходить подготовку спортсмены сборных команд области по олимпийским видам спорта. Презентация проекта состоялась 10 октября 2018 года.

Далее Святогорский городской совет должен был разработать детальный план территории, на что местный бюджет получил субвенцию в размере 195 тыс. грн. Однако в июне 2019 года депутаты горсовета не дали разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка Управлению физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации. После этого разместить у себя «Олимпийскую деревню» согласился соседний Славянск. Но со временем депутаты Святогорска все-таки согласились на предложение ДонОГА, и в октябре уже начата работа по созданию проекта землеустройства – проводится обследование участка, определяются границы.

Местная общественность и часть депутатов горсовета выступают против строительства базы акцентируя, что это уничтожит Заливной луг и Дубовую рощу.

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