Незаконные вооруженные формирования из минометов обстреляли село на Донетчине (Фото)

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли населенный пункт Водяное (Волновахский р-н, Донецкая обл.) с применением минометов. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
16 октября в период с 01:25 по 01:40 со стороны НВФ с применением миномета калибром 120 мм осуществлен обстрел восточной части населенного пункта Водяное.
Мобильная группа украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон по факту обстрела населенного пункта Водяное осуществила фотофиксацию.
При осуществлении фотофиксации мобильной группой зафиксирован и подтвержден факт совершения обстрела с применением минометов – в восточной части Водяного обнаружено место разрыва мины калибром 120 мм.
В результате обстрела пострадавших нет.
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