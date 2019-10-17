В Волновахе столкнулись легковушки (Фото)

На главной улице Волновахи (Донецкая обл.) в среду, 16 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие в котором пострадал водитель одного из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что около 14 часов по ул. Центральной не разминулись 2 легковых автомобиля.

«Водитель "девятки" не придерживался правил дорожного движения, когда поворачивал в переулок, пересекая встречную полосу. В то время навстречу двигался другой участник ДТП, который в свою очередь не смог объехать виновника аварии и, выехав на встречную полосу, "влетел" в дерево. На месте происшествия работали сотрудники Волновахского отдела полиции и медики. Водителя ВАЗ 2107 доставлили в больницу с травмами легкой степени, оказана необходимая медицинская помощь», – сообщили в полиции.

Фото: пресс-служба Волновахского отдела полиции

В отношении нарушителя правил дорожного движения правоохранители составили протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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