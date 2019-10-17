Иконы на ящиках из-под патронов: В Офисе президента Украины открылась выставка (Фото)

В Офисе президента Украины открылась выставка «Иконы на ящиках из-под патронов», в которой представлены не только образы, написанные на ящиках из-под оружия, привезенных из зоны проведения ООС, но и фотографии, представляющие деятельность Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в открытии выставки приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Украины Анна Коваленко и пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Анна Коваленко отметила важность поддержки Первого медицинского госпиталя, который спасает жизни украинских военных в Донецкой и Луганской областях.

«За годы войны добровольцы оказали квалифицированную медицинскую помощь десяткам тысяч военнослужащих. Когда гражданские медики по собственной инициативе работают в зоне ООС, координируют свои действия с Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, это – история о взаимодействии и ценность человеческой жизни. Это – о способности к самоорганизации и желание помочь в чрезвычайных ситуациях. Преданность участников этого проекта поражает и заслуживает большую уважение», – сказала она.

Фото: пресс-служба президента Украины

«Иконы на ящиках из-под патронов» – это художественный проект киевских художников Софии Атлантовой и Александра Клименко. Его цель – поддержать деятельность Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова.

Фото: пресс-служба президента Украины

Как отметил Александр Клименко, этот проект был презентован в 2015 году на территории Софии Киевской. С тех пор иконы, написанные на ящиках из-под патронов из зоны боевых действий, экспонировалась в 40 городах мира более чем 60 локациях, в частности в Вашингтоне, Берлине, Варшаве, Вене и на Сицилии, а также на XXV Экономическом форуме в Кринице и 8-м Киевском форуме.

Он пояснил, что главной идеей проекта является превращение смерти, символом которой является ящик из-под оружия, на жизнь, которое символизирует икона.

«Это попытка показать миролюбие украинцев, которые даже в условиях войны пытаются превратить оружие в что-то другое», – сказал Клименко.

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