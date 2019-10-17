В зоне ООС подорвался военный

В зоне проведения операции Объединенных сил украинский военный сегодня, 17 октября, подорвался на мине. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

«По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов нет. Но один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки», – сообщили в Минобороны.

Там добавили, что военнослужащий эвакуирован в медицинское учреждение.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!