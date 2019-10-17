В «ДНР»: В Макеевке на шахте травмировались два горняка

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) за сутки на шахте травмированы двое горняков. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 16 октября на шахте «Щегловская-Глубокая» травму получил проходчик 1988 года рождения. Пострадавшему была оказана медпомощь, он доставлен в больницу.

17 октября на той же шахте травмирован горнорабочий очистного забоя 1986 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу.

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