Со старушки на Донетчине «сняли порчу» за 43 тыс. грн

В Селидово (Донецкая обл.) 80-летняя женщина стала жертвой мошенников. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что к правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что две незнакомые женщины незаконно завладели деньгами ее пожилой матери.

«Правоохранители установили, что к пенсионерке на улице подошли неизвестные женщины, которые сначала спросили, как пройти в аптеку, а потом сообщили, что имеют "сверхспособности" и чувствуют, что на нее кто-то навел порчу. Незнакомки сказали, что могут помочь, но для этого им необходимо провести определенный обряд дома у бабушки. Напуганная таким сообщением пенсионерка пригласила женщин к себе домой, где, по их просьбе, положила в пакет все свои сбережения – 43 тыс. грн и отдала», – рассказали в полиции.

Мошенницы сделали с пакетом несколько манипуляций, вернули его бабушке, сказав, что открыть можно только на следующее утро и ушли. Пенсионерке не давала покоя мысль о деньгах и она решила не ждать, а проверить содержимое пакета. К сожалению, вместо денег в середине были только бумажки. Обманутая женщина рассказала об этом случае родственникам, которые и обратились в полицию.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 3-х лет ограничения свободы.

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