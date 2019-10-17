В Мариуполе пройдет фестиваль кузнечного дела

В Мариуполе (Донецкая обл.) 2 ноября пройдет II Кузнечный фестиваль «Сталеве джерело». Местом проведения станет дворик Музея народного быта (ул. Георгиевская, 55), сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что все желающие смогут почувствовать себя в роли кузнеца.

«Для участия в фестивале приедут кузнецы из Бердянска, Сум, Запорожской и Днепропетровской областей. Свои таланты продемонстрируют и мариупольские умельцы. В рамках фестиваля будут работать различные мастер-классы и гончарная мастерская. Пройдут выставки готовых работ местных кузнецов и художников по металлу. Также состоится развлекательная программа. Вход свободный. Начало в 13:00», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

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