Впечатления от поездки: Донецк в развитии остался на уровне 2014 года (Фото)

Неподконтрольный украинской власти Донецк при «ДНР» остановился в развитии на уровне 2014 года. Об этом рассказал украинский журналист Никита Дубонос, который недавно посетил город.

Дубонос прожил в Донецке 20 лет, но не был в родном городе после 2014 года. Приехав снова спустя 5 лет, он отмечает, что в городе ничего не изменилось. «Город словно упал в анабиоз в 2014 году и на этом развитие остановилось. Конечно, некоторые магазины открываются, но одновременно другие – закрываются. Зарплаты так и остались на уровне 5-7 тыс. руб. (примерно 2-3 тыс. грн), а комендантский час еще заставляет людей находиться дома после 23:00», – описал ситуацию Дубонос.

«Здесь действительно чисто. Чего точно не отнять у современного Донецка, так это чистоты улиц. От пригорода в центр: везде все убрано за редкими исключениями», – констатировал журналист.

Он дополняет, что после ликвидации в августе 2018 года первого «главы ДНР» Александра Захарченко и назначения Дениса Пушилина, казалось, что в Донецк придет «оттепель». «Но не тут-то было. Вместо этого гайки начали закручиваться, а уровень жизни падать. Правда, концертов от звезд российской эстрады больше. Возможно, поэтому местные фанатики продолжают ностальгировать уже не только по Советскому Союзу, но и по ликвидированному командиру или, как его зовут здешние, за "Батей"», – продолжает Дубонос.

Люди жалуются на несвоевременную выплату заработных плат, шахтеры продолжают добывать уголь, но на зарплату это не влияет.

Полки магазинов, на которых еще несколько лет назад были качественные украинские товары, из-за экономической блокады теперь заставлены товарами российских производителей.

В основном, люди разочарованы ситуацией в «республиках»: низкий социально-экономическое положение, пропаганда со всех носителей и еженедельные концерты, которые как ширма скрывают всю бренность существования «республик». Жители устали, говорят, что не так важно с кем остаться, главное – «не оставаться "банановыми республиками" и в дальнейшем». Но находятся и те, кто продолжает настаивать и отстаивать независимость «ДНР». Молодежь же все чаще навсегда уезжает из Донецка в Украину или России.

«После таких поездок понимаешь, что даже то действительно величественное может стать ничем за несколько лет, а люди, которых ты знал всю жизнь, могут исчезать по одному мановению пальца. Однако, город все еще живет: не благодаря, а вопреки…», – делится впечатлениями журналист.

По материалам «Українська політична арена»

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