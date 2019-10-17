Привлечены кинологи и спецназ: На Луганщине вторые сутки ищут пропавшего лицеиста (Фото)

На Луганщине правоохранители вторые сутки ищут пропавшего кадета военного лицея. К поискам привлечены кинологи и спецназ. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«Вторые сутки сотрудники Главного управления батальона полиции особого назначения и батальона "Луганск-1" вместе с кинологами осуществляют поиски лицеиста, который уехал из дома на учебу и в лицей не прибыл», – сообщили в пресс-службе.

Правоохранители обследуют территорию городов Кременная, Лисичанск, Сватово, Рубежное и прилегающие лесные массивы.

Фото: пресс-служба полиции Луганской области

«Полиция в очередной раз обращается к гражданам с просьбой – если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего парня, просим обращаться по телефонам: 066-920-84-57 или 102», – обратились в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Луганской области

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