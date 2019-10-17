На Луганщине создали интерактивную карту децентрализации в регионе

В Луганской областной военно-гражданской администрации создана интерактивная карта децентрализации в регионе. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-службы ЛугОВГА.

Так, карта содержит сведения о перспективном плане формирования территорий громад, состояние образования ОТГ, местонахождение государственных и коммунальных учреждений, оказывающих услуги населению, а также другие информационно-аналитические материалы.

Посмотреть интерактивную карту можно по ссылке.

Напомним, в одной из громад Луганщины на 22 декабря 2019 года назначены первые местные выборы.

Как сообщалось ранее, в громадах Луганской области будут созданы Центры безопасности.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: