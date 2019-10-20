Вузы-переселенцы из Донецка – в рейтинге лучших университетов Восточной Европы

Два вуза-переселенца из временно неподконтрольного украинской власти Донецка вошли в рейтинг лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии по версии британской консалтинговой компании QS (Quacquarelli Symonds). Всего в рейтинг, который составляется в шестой раз, вошло 350 учебных заведений, из них 20 украинских вузов, передает «LB.ua».

Так, самое высокое место среди украинских учебных заведений занял Киевский национальный университет имени Шевченко (29-й). В первой сотне также оказались КПИ им. Сикорского (67-й) и ХНУ им. Каразина (68-й).

Во второй сотне расположились Львовская политехника, СумГУ, Киево-Могилянская академия и Харьковская политехника.

В третьей сотне оказался Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ), который в 2014 году из-за боевых действий переехал из Донецка в Покровск (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.). Он находится на 211-220 месте. А также Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса (ДонНУ), который сейчас базируется в Виннице, – на 241-250 месте.

Также в третьей сотне нашлось место НУБиП, Черкасскому университету имени Хмельницкого, УжНУ, ХНУРЭ, НАУ, Днепровской политехнике, ХНЭУ им. Семена Кузнеца, Острожской академии.

Киевский лингвистический университет, Кременчугский университет им. Остроградского и Винницкий национальный технический университет расположились в четвертой сотне.

Три первых места в рейтинге заняли российские вузы, также в топ-пять вошли Тартуский университет в Эстонии и Карлов университет в Чехии.

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