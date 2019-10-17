Дорога к миру на Донбассе: Кравчук предложил свою формулу

Дорогу к миру на Донбассе может открыть документ, подписанный главами четырех государств – Украины, РФ, Франции и Германии. Так считает первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Обозреватель».
«Лидеры Украины, России, Франции и Германии должны составить соответствующую дорожную карту лично», – сказал он.
По мнению Кравчука, полномочия «помощников или советников министров иностранных дел», которым сегодня поручено составление подобных документов, недостаточны для такой важной миссии. «Когда мы собрались в Беловежской пуще, существовал Советский Союз. Мы приехали туда, и на повестке дня стоял вопрос: быть или не быть Советскому Союзу, или быть или не быть общему кризису, который мог привести к невероятному конфликту. Мы сели вшестером и сами написали документ. Без групп – двухсторонних, трехсторонних или каких-либо еще», – рассказал первый президент.
Он отметил, что так же нужно сделать и сегодня. «И не надо перекладывать эту функцию на кого-то. Это могут и должны сделать главы государств. Так было всегда, когда вопрос был острым и опасным для всех стран. Если такой документ будет подписан, если он будет доведен до выполнения, тогда мы будем иметь основания сказать: успех на Донбассе есть», – объяснил Кравчук.
Он уточнил, что это не значит, что уже завтра все изменится. «Потребуется много времени. Но дорога будет открыта», – заверил Леонид Кравчук.
Напомним, первый президент Украины уверен, что президент Украины Владимир Зеленский должен подробно рассказать о шагах власти для реализации «формулы Штайнмайера».
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