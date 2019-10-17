У меня хватит воли: Губернатор Донетчины пообещал разобраться со строительством «Олимпийской деревни» в Святогорске

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко готов встретиться с активистами Святогорска (Донецкая обл.) для детального изучения вопроса строительства «Олимпийской деревни» на территории Национального природного парка «Святые горы». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом губернатор сегодня, 17 октября, сообщил в ходе пресс-конференции в Славянске.

В начале мероприятия житель Святогорска Иван Гладунец напомнил, что речь идет о 20 гектарах Национального природного парка «Святые горы» – Дубовой роще и заливном луге. Возраст деревьев в роще достигает 600-700 лет, на лугах произрастают растения, занесенные в Красную книгу. «Этот участок земли хотят "освоить" уже много лет. 20 га природно-заповедного фонда сначала были выделены под земли участникам АТО. Но через суд отменили это решение. Потом землю выделили под Олимпийскую спортивную базу, но сейчас переименовали целевое назначение на – спортивный парк с олимпийскими сооружениями», – отметил активист.

Кроме того, что жители обеспокоены уничтожением природно-охранной территории, есть опасение, что они также не будут иметь доступ и к новой «Олимпийской деревне». «У нас в Святогорске есть несколько объектов областного значения, куда мы, как местные жители, не можем попасть. Например, действует военный госпиталь – но я там не могу [бесплатно] сделать тот же рентген, потому что объект областного значения. Есть база "Жемчужина Донбасса", но мы там даже в футбол не можем поиграть», – уточнил он.

Активистка Анна Соляник акцентировала, что общественность не против строительства в Святогорске «Олимпийской деревни», они просят лишь выделить под проект иную территорию: «Цель наших акций – не против олимпийских рекордов, не против спорта. Мы просим пересмотреть место застройки, чтобы сохранить национальные природные достояния».

Активисты предложили губернатору встретиться и продолжить диалог на данную тему.

«Хочу отметить, что очень "сырые" вопросы. Я попрошу, чтобы вы были готовы к диалогу. Мы встречу обязательно проведем. Но просто стоять с лозунгами, не понимая суть вопроса, – мне бы этого не хотелось», – начал свой ответ губернатор Донетчины Павел Кириленко.

В свою очередь, он напомнил, что в 2018 году был принят закон о стратегической экологической оценке. И первая такая экспертиза была проведена именно на участке, который сейчас планируют выделить под проект «Олимпийской деревни». «Сейчас только дано разрешение на разработку проекта землеустройства [под спортивную базу]. При строительстве этой базы будут учтены все зеленые насаждения, никакие зеленые насаждения не будут уничтожены. Я тщательно подойду к этому вопросу», – сказал глава области.

Он пообещал, что в ходе встречи с общественниками они совместно рассмотрят детальный план застройки. «Если строительство будет мешать, будут уничтожаться зеленые насаждения, будет каким-либо образом нанесен вред эко-системе Святогорья, у меня достаточно воли и решения, чтобы это все изменить. Но если таких препятствий не будет, то развитие как Святогорска, так и спортивной базы будет продолжено», – резюмировал Кириленко.

Как сообщалось ранее, перед пресс-конференцией губернатора активисты Святогорска провели пикет.

Напомним, в Святогорске планируют построить «Олимпийскую деревню» – мощную региональную спортивную базу, на которой будут проходить подготовку спортсмены сборных команд области по олимпийским видам спорта. Презентация проекта состоялась 10 октября 2018 года.

Далее Святогорский городской совет должен был разработать детальный план территории, на что местный бюджет получил субвенцию в размере 195 тыс. грн. Однако в июне 2019 года депутаты горсовета не дали разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка Управлению физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации. После этого разместить у себя «Олимпийскую деревню» согласился соседний Славянск. Но со временем депутаты Святогорска все-таки согласились на предложение ДонОГА, и в октябре уже начата работа по созданию проекта землеустройства – проводится обследование участка, определяются границы.

Местная общественность и часть депутатов горсовета выступают против строительства базы акцентируя, что это уничтожит заливной луг и Дубовую рощу.

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